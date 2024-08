Dove vedere Barnsley-Roma in diretta streaming

Martedì 6 agosto, all’interno del centro sportivo St. George Park, la Roma affronterà in amichevole il Barnsley, con il calcio d’inizio previsto per le 18:00 (ora italiana). L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN per gli abbonati al piano Standard, disponibile al prezzo di 34,99 euro su questa pagina del sito DAZN.

Fino a ieri la formazione di Daniele De Rossi avrebbe dovuto sfidare il Coventry City, all’ultimo però c’è stato un cambio di programma, comunicato in serata dal sito ufficiale della Roma. I nuovi avversari dei giallorossi militano in League One, la terza serie inglese, dove nella passata stagione si sono classificati al sesto posto.

Dove vedere Barnsley-Roma

L’amichevole Barnsley-Roma del 6 agosto sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN. Per la visione della partita sarà necessario avere attivo il piano Standard, in offerta a partire da 34,99 euro al mese.

Si tratta dello stesso pacchetto che include tutte le partite di Serie A, nonché tutto il campionato della Liga spagnola, più la Women’s Champions League e il meglio della Liga Portugal Betclic. Inoltre, se si ha la passione per il basket, il piano Standard include tutta la Serie A Unipol Sai, tutta l’Eurolega, tutta l’Europcup e la Basket Champions League. Citiamo infine il volley con la Nazionale ai Mondiali, la Serie A femminile, la Superlega e i club italiani nel Mondiale.

Questa la probabile formazione che Daniele Rossi dovrebbe schierare contro il Barnsley:

Roma (4-3-2-1): Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celick; Pellegrini, Le Feé, Cristante; Soulé, Dybala; Abraham.

Appuntamento dunque a martedì, alle ore 18:00, su DAZN per la diretta dell’amichevole Barnsley-Roma.