Bayern Monaco-Lazio: formazioni e dove vederla in streaming

Bayern Monaco-Lazio è il ritorno degli ottavi di finale in Champions League, in scena nella cornice tedesca dell’Allianz Arena, un vero e proprio tempio del calcio che pochi sono in grado di espugnare. Il fischio d’inizio è in programma per martedì 5 marzo alle ore 21:00 e sono diverse le modalità a disposizione per vedere la partita, anche gratis, una delle quali passa dalla diretta streaming su NOW. Ecco tutti i dettagli sulla partita.

Probabili formazioni e streaming di Bayern Monaco-Lazio

Come prima cosa, diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori, Tuchel e Sarri.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane;

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Come anticipato, ci sono diversi modi per vedere la partita. Uno di questi è la diretta su NOW per chi ha attivato un abbonamento al pass Sport. In alternativa, c’è lo streaming gratis trasmesso dalla piattaforma Mediaset Infinity. Ancora, chi si trova a casa, può sintonizzare il televisore su Canale 5 dove il match è visibile in chiaro.

I biancocelesti partono da una situazione di vantaggio, avendo vinto l’andata per 1-0 all’Olimpico, grazie al gol di Immobile su rigore.

All’Allianz Arena sarà però una gara diversa. Lo dice anche il pronostico dei bookmaker, tutto a favore dei bavaresi. Per allungare le mani sul passaggio ai quarti di finale, gli uomini di Sarri sono chiamati a una prova stoica.

Con un abbonamento al pass Sport di NOW puoi vedere anche le partite di Serie A, Europa League e Conference League, senza dimenticare le gare di Formula 1 e MotoGP oltre a tennis, basket e tanto altro. Approfitta dell’offerta di oggi con prezzi da soli 9,99 euro al mese.