Dove vedere Bayern Monaco-Lipsia in streaming

Il venerdì sera di Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco, propone l’interessante sfida tra Bayern Monaco e RB Lipsia. I padroni di casa, primi in classifica, sono reduci dalla sconfitta a sorpresa sul campo del Magonza e sono in cerca del riscatto immediato anche per mantenere il distacco di 4 punti sui campioni in carica del Leverkusen, tornati in grandissima forma.

Per gli ospiti invece la possibilità di ottenere una vittoria di prestigio e inanellare la terza affermazione di fila avvicinando così la vetta della classifica. La partita si giocherà alle ore 20.30 e potrai vederla in streaming su NOW con il pass Sport.

Bayern Monaco-Lipsia: pronostico e probabili formazioni

Il Bayern Monaco punta al riscatto immediato: lo stop sul campo del Magonza non cancella un ruolino di marcia al momento strepitoso con ben 10 vittorie e 3 pareggi. Per questo la formazione bavarese è l’indubbia favorita del match, ma per chi vuole azzardare il 2 del Lipsia la quota potrebbe essere interessante. Un dato da non sottovalutare: il Bayern ha vinto solo uno degli ultimi cinque incontri contro il Lipsia.

Queste le probabili formazioni:

Bayern Monaco (4-2-3-1) : Peretz; Guerreiro, Kim Min-Jae, Dier, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Sané; Kane

: Peretz; Guerreiro, Kim Min-Jae, Dier, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Sané; Kane RB Lipsia (5-3-2): Vandervoort; Orban, Geertruida, Seiwald, Henrichs; Baumgartner, Schalger, Kampl; Sesko, Openda

La partita avrà inizio alle ore 20.30 e potrai vederla in diretta streaming esclusiva su NOW con il pass Sport, il pacchetto che ti dà accesso anche a 3 partite di Serie A, la Serie C, le competizioni UEFA, F1, MotoGP, NBA, tennis e molto altro ancora.