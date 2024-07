Dove vedere i film Pixar in streaming? Ecco i titoli disponibili su Disney+

Nel corso degli anni, Pixar ha realizzato tantissimi capolavori del cinema di animazione. Film dopo film, le produzioni Pixar hanno scritto la storia del cinema, conquistando generazioni di spettatori. Oggi, il catalogo di film Pixar è disponibile in streaming su Disney+.

Basta collegarsi alla piattaforma di streaming di Disney per poter accedere a tantissimi capolavori, da guardare comodamente dalla TV di casa oppure da smartphone, tablet e altri dispositivi. Per accedere alla piattaforma è sufficiente avere un abbonamento a Disney+, disponibile a partire da 5,99 euro al mese. È possibile iniziare subito la visione tramite il box qui di sotto.

Quali film Pixar sono su Disney+?

L’elenco dei film Pixar disponibili su Disney+ è davvero ricco. A disposizione degli utenti della piattaforma ci sono tantissimi contenuti da guardare in streaming. Ecco alcuni dei migliori film da vedere (proposti in ordine alfabetico):

A Bug’s Life

Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory

Cars, Cars 2 e Cars 3

Coco

Elemental

Gli incredibili 1 e 2

Il viaggio di Arlo

Inside Out

Lightyear

Luca

Monters & Co

Monters University

Onward

Ratatouille

Red

Ribelle – The Brave

Soul

Toy Story con l’intera saga composta da quattro film

Up

Wall-E

Come accedere a Disney+

Per accedere a Disney+ è sufficiente attivare un abbonamento alla piattaforma. Le opzioni sono:

piano Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di piano Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno

al costo di oppure piano Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno

Con le versioni Standard è possibile accedere ai contenuti in Full HD da 2 dispositivi in contemporanea. Con il piano Premium, invece, è possibile accedere ai contenuti in 4K da 4 dispositivi in contemporanea. Per iniziare subito la visione dei film Pixar è possibile seguire il link qui di sotto e, quindi, attivare un nuovo piano in abbonamento.