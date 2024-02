Dove vedere il Super Bowl 2024 in streaming in Italia

Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio, alle 00:30 ora italiana, a Las Vegas avrà inizio il Super Bowl 2024, la finale del campionato di NFL tra i campioni in carica dei Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Qui in Italia il match sarà trasmesso in streaming su DAZN con l’NFL Game Pass.

L’NFL Game Pass dà accesso alle autentiche trasmissioni americane, con i programmi ufficiali dell’intervallo, gli spot pubblicitari in onda negli Stati Uniti e le analisi pre e post partita. Inoltre è possibile usarlo in più di 200 Paesi, esclusi Canada, Cina e Stati Uniti, senza alcun blocco geografico. Per l’occasione, è in super offerta al prezzo simbolico di 0,99 euro su questa pagina.

Dove vedere il Super Bowl 2024 in streaming qui in Italia

Dunque, per vedere in streaming il Super Bowl 2024 in Italia nella sua versione originale occorre attivare l’NFL Game Pass su DAZN.

La telecronaca del match sarà a cura di Matteo Gandini e Roberto Gotta. La coppia di telecronisti italiana commenterà anche l’Halftime Show, lo spettacolare evento musicale che andrà in scena durante l’intervallo della partita.

Quest’anno il protagonista sarà il cantante statunitense Usher, divenuto uno degli interpreti del genere R&B più famosi al mondo con l’album Confessions dei primi anni Duemila. Oltre che su di lui, le telecamere indugeranno a lungo su Taylor Swift, presente in Nevada per tifare il fidanzato Travis Kelce, da undici anni giocatore di punta dei Chiefs.

Per non perdere quindi uno degli eventi più importanti di tutto il 2024, approfitta della super promozione in corso per l’NFL Game Pass, disponibile a soli 0,99 euro fino alle 23:59 di domenica 11 febbraio.

