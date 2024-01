Dove vedere in streaming i prossimi tornei di Jannik Sinner

Era inevitabile che il successo ottenuto agli Australian Open abbia fatto esplodere la mania del tennis e in particolare per Jannik Sinner anche in Italia. Adesso tutti si chiedono quali saranno i prossimi appuntamenti del campione altotesino e soprattutto dove sarà possibile vederli in streaming.

La risposta alla seconda domanda è il pass Sport di NOW che, a partire da 9,99 euro al mese, non include solo tutto il grande tennis e i prossimi tornei del circuito ma anche le partite delle coppe europee di calcio, 3 match a turno di Serie A, tutta la Serie B, la Serie C, il rugby, il basket e molto altro ancora.

I prossimi tornei di Jannik Sinner in streaming su NOW

Passando invece ai prossimi appuntamenti, il calendario di Jannik Sinner è già fissato. L’italiano tornerà in campo dal 12 febbraio in occasione del torneo ATP 500 di Rotterdam, mentre vi è stata la rinuncia ufficiale al torneo di Marsiglia che avrebbe dovuto disputare qualche giorno prima.

Poi, tappa negli Stati Uniti per il Masters 1000 Indian Wells che si terrà dal 6 al 17 marzo per poi volare subito in Florida per il Masters 1000 di Miami programmato per il 20 e il 31 marzo.

Per non parlare ovviamente dei grandi appuntamenti della prossima primavera estate, con gli altri tornei del Grande Slam in cui Sinner proverà nuovamente a ripetersi.

