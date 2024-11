Dove vedere in streaming le ATP Finals e tutti i match di Sinner

Le ATP Finals sono partite e Jannik Sinner si prepara al secondo match, dopo la vittoria schiacciante ottenuta contro de Minaur nella serata di ieri. Il prossimo match del campione italiano è fissato per domani 12 novembre a partire dalle 19:30. L’avversario sarà l’americano Fritz. Successivamente, il 13 novembre, è prevista la sfida con Medvedev (l’orario è ancora da definire).

Per seguire in diretta streaming le ATP Finals e tutti i match di Jannik Sinner è possibile affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Sport, dal costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 24,99 euro al mese scegliendo l’offerta senza tempo minimo di permanenza. Il Pass Sport consente l’accesso a tutta la programmazione sportiva di NOW.

Le ATP Finals e tanti altri tornei di tennis nel corso di tutta la stagione sono solo alcuni dei contenuti a cui è possibile accedere con il Pass Sport di NOW, disponibile al costo di 14,99 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima oppure al costo di 24,99 euro al mese.

Il Pass Sport di NOW, infatti, consente l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky (considerando i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio). Di conseguenza, con il Pass è possibile vedere la Champions League oltre che le altre coppe europee, la Serie C e i campionati di calcio esteri, senza dimenticare 3 partite per turno di Serie A. Anche la Formula 1 e la Moto GP sono su NOW oltre a tanti altri sport.

