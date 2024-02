Inter-Atalanta: formazioni e dove vederla in streaming

Inter-Atalanta va in scena mercoledì 28 febbraio alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano. È il recupero della giornata 21 di Serie A, da vedere in streaming su DAZN. La gara non è stata disputata insieme alle altre per l’impegno in Supercoppa italiana. La squadra di Inzaghi, una vera e propria macchina da guerra in campionato e in Europa, accoglie un avversario che potrebbe metterla in difficoltà.

Probabili formazioni e streaming di Inter-Atalanta

Qualche infortunio di troppo per i padroni di casa, che hanno comunque già dimostrato di poter far fronte alle assenze senza risentirne a livello di prestazioni: fuori Acerbi, Calhanoglu, Cuadrado, Sensi e Thuram. Gasperini deve invece rinunciare a un solo uomo, comunque importante, come Scalvini. Ecco le probabili formazioni al fischio d’inizio.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro;

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.

L’Inter viaggia a ritmo spedito verso lo scudetto, da capolista a quota 66 punti, ben 9 in più rispetto alla prima inseguitrice (Juventus), ma con questa gara da recuperare. Quinto posto in classifica, invece, per l’Atalanta, che a 46 punti continua a cullare il sogno di tornare in Champions League: la vittoria varrebbe il sorpasso ai danni del Bologna.

Inevitabilmente, il pronostico pende dalla parte dei padroni di casa, un vero e proprio rullo compressore in grado di far sembrare semplice anche gli impegni più ostici. Attenzione però agli ospiti, che in campionato non perdono da otto turni.

