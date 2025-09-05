 Dove vedere Italia-Estonia in TV e in streaming anche all'estero
Ripartono le qualificazioni ai Mondiali 2026 con Italia-Estonia: dove vedere la partita in TV e in streaming se ti trovi all'estero.
Ripartono le qualificazioni ai Mondiali 2026 con Italia-Estonia: dove vedere la partita in TV e in streaming se ti trovi all'estero.

Riparte questa sera la corsa ai Mondiali di Calcio 2026. La nuova Italia di Rino Gattuso affronta a Bergamo l’abbordabile Estonia nel tentativo di recuperare il gap che la separa dalla Norvegia, attualmente in testa al girone: il primo posto è l’unico che garantisce la qualificazione diretta, altrimenti bisognerà passare ancora una volta dalla trappola dei play-off, che hanno già condannato per due volte gli azzurri.

La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 o in streaming su RaiPlay. Se ti trovi all’estero, puoi sfruttare una VPN come NordVPN per superare le restrizioni geografiche e vedere la partita come se fossi in Italia.

Attiva NordVPN in offerta

Non si tratta di un trucco, ma di una possibilità che ti è offerta da NordVPN che, potendo contare su decine di server disseminati in tutto il mondo, ti permette di collegarti anche a un server italiano in modo da simulare la tua posizione nel Bel Paese. La procedura è semplice:

  1. Attiva un abbonamento NordVPN
  2. Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vuoi vedere la partita
  3. Apri NordVPN e collegati a un server italiano
  4. Apri RaiPlay e sintonizzati su Rai 1 all’orario del match

In questo modo, potrai vedere Italia-Estonia con il commento italiano come se ti trovassi ancora a casa. Inoltre, usando NordVPN avrai la certezza di una connessione a internet veloce, sicura e protetta ovunque ti trovi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 set 2025

Giovanni Ferlazzo
