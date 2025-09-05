Dove vedere Italia-Estonia in TV e in streaming anche all'estero

Riparte questa sera la corsa ai Mondiali di Calcio 2026. La nuova Italia di Rino Gattuso affronta a Bergamo l’abbordabile Estonia nel tentativo di recuperare il gap che la separa dalla Norvegia, attualmente in testa al girone: il primo posto è l’unico che garantisce la qualificazione diretta, altrimenti bisognerà passare ancora una volta dalla trappola dei play-off, che hanno già condannato per due volte gli azzurri.
La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 o in streaming su RaiPlay. Se ti trovi all’estero, puoi sfruttare una VPN come NordVPN per superare le restrizioni geografiche e vedere la partita come se fossi in Italia.
Non si tratta di un trucco, ma di una possibilità che ti è offerta da NordVPN che, potendo contare su decine di server disseminati in tutto il mondo, ti permette di collegarti anche a un server italiano in modo da simulare la tua posizione nel Bel Paese. La procedura è semplice:
- Attiva un abbonamento NordVPN
- Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vuoi vedere la partita
- Apri NordVPN e collegati a un server italiano
- Apri RaiPlay e sintonizzati su Rai 1 all’orario del match
In questo modo, potrai vedere Italia-Estonia con il commento italiano come se ti trovassi ancora a casa. Inoltre, usando NordVPN avrai la certezza di una connessione a internet veloce, sicura e protetta ovunque ti trovi.