Dove vedere Italia - Irlanda del Nord in diretta streaming dall'estero

Italia – Irlanda del Nord è un match decisivo per la qualificazione ai Mondiali. La partita si giocherà giovedì 26 marzo, con calcio di inizio alle 20:45.

Il formato prevede una partita secca, con tempi supplementari e rigori in caso di pareggio al novantesimo. In caso di vittoria, l’Italia si giocherà l’accesso ai Mondiali, in trasferta, il 31 marzo, contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Per seguire il match è possibile fare riferimento alla diretta TV su Rai 1 e alla diretta streaming su Rai Play.

Come seguire il match dall’estero

Chi si trova all’estero, in particolare nei Paesi dove non c’è una copertura mediatica dell’evento, può seguire la partita in diretta streaming grazie a una VPN, andando a selezionare un server italiano e poi collegandosi a Rai Play.

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Per attivare la VPN è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

La procedura da seguire è semplice: basta attivare la VPN e scaricare l’app del servizio sul proprio dispositivo. A questo punto, al momento dell’attivazione della connessione protetta, è necessario selezionare un server italiano. Effettuata quest’operazione preliminare, è possibile accedere a Rai Play per seguire la partita.

I convocati

Il CT Gattuso ha selezionato 28 giocatori per la partita. Ecco la rosa completa:

Portieri Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli)

Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli) Difensori Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli)

Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli) Centrocampisti Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle)

Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle) Attaccanti Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).