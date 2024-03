Juventus-Atalanta: formazioni e dove vederla in streaming

Juventus-Atalanta è il big match della giornata 28 di Serie A: lo puoi vedere in esclusiva streaming su DAZN. Il pallone inizierà a rotolare domenica 10 marzo alle ore 18:00 sull’erba dell’Allianz Stadium. È un incrocio di alta classifica, importante per entrambe le squadre in vista della volata finale in campionato.

Probabili formazioni e streaming di Juventus-Atalanta

Allegri deve rinunciare a Vlahovic fermato dal giudice sportivo e ad alcune pedine fondamentali a centrocampo come Alcaraz, McKennie e Rabiot, tutti bloccati in infermeria. Gasperini non può invece schierare Holm squalificato e Rossi infortunato. Ecco dunque le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Iling Junior; Chiesa, Milik;

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere.

Come già scritto, l’unico modo per vedere la partita in streaming è in diretta esclusiva su DAZN. La telecronaca è di Edoardo Testoni, il commento tecnico è stato affidato a Massimo Ambrosini.

L’obiettivo è lo stesso per la Vecchia Signora e per la Dea: allungare le mani su una posizione utile per l’accesso alla prossima Champions League. I bianconeri sono attualmente secondi in classifica a 57 punti, obbligati a guardarsi le spalle dal Milan (56). Al sesto posto con 46 punti, invece, i nerazzurri, sono chiamati a vincere e a sperare nei passi falsi di chi li precede ovvero Roma (47) e Bologna (51).

Nessuna delle due squadre sta attraversando un buon momento in campionato. Ciò nonostante, il pronostico dei bookmaker vede favoriti i padroni di casa, anche per il fattore campo.

