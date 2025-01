Dove vedere Juventus-Benfica in streaming

La Juventus si prepara ad ospitare il Benfica per l’ultima giornata del maxi girone di Champions League. I bianconeri, già certi della qualificazione ai playoff, hanno residue speranze di agganciare il treno che porta direttamente agli ottavi di finale: in ogni caso, una vittoria permetterebbe di migliorare la propria posizione in classifica in vista dei sorteggi per gli spareggi di febbraio.

La partita si giocherà domani 29 gennaio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming in esclusiva su NOW con il pass Sport.

Juventus-Benfica: le probabili formazioni

La partita di domani farà parte del pacchetto dei match esclusivi su NOW. Queste le probabili formazioni:

Juventus : Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic Benfica: Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Kokcu, Florentino, Arusnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu

Assente dunque Cambiaso per un leggero infortunio, mentre Vlahovic potrebbe tornare titolare, anche se scalpitano Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Il neoacquisto Kolo Muani è invece inutilizzabile in Champions League.

