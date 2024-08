Dove vedere Juventus - Juventus Next Gen in diretta streaming

Martedì 6 agosto, all’Allianz Stadium di Torino, si disputerà l’amichevole Juventus-Juventus Next Gen, con il fischio d’inizio fissato per le ore 18:30. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN per tutti gli abbonati al piano Standard, disponibile in offerta a 34,99 euro al mese per 12 mesi.

Terza amichevole estiva per la nuova Juve di Thiago Motta, reduce dal buon pareggio per 2-2 contro il Brest, squadra rivelazione dell’ultima Ligue 1 con annessa qualificazione in Champions League. Sarà un test importante per mettere ancora più minuti nelle gambe ai nuovi acquisti, nonché per assimilare i dettami tecnici del nuovo allenatore.

Dove vedere Juventus-Juventus Next Gen

L’amichevole Juventus-Juventus Next Gen sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN.

Per la visione è richiesto l’abbonamento al piano Standard, il pacchetto che include tutte le partite di Serie A Enilive della stagione 2024-25, tutti i match della Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Women’s Champions League. In più, l’attivazione di DAZN Standard permette di guardare tutta la Serie A di basket UnipolSai, l’Eurolega, l’Eurocup e la Basket Champions League, insieme al volley con la Serie A femminile, Superlega, i club italiani nel Mondiale e la Nazionale alle rassegne iridate.

Per il match di martedì Thiago Motta dovrebbe schierare la Juve con il 4-2-3-1. In porta Di Gregoria, centrali Gatti e Cabal, sugli esterni Savona e Cambiaso; in cabina di regina Locatelli, con al fianco il neo acquisto Thuram, mentre sulla linea di trequartisti spazio a Weath, Adzic e Fagioli, con Vlahovic unica punta.

Puoi attivare il piano DAZN Standard tramite questa pagina dedicata del sito DAZN, così da guardare in diretta il match amichevole tra la Juventus e la selezione Next Gen. Appuntamento epr martedì 6 agosto alle ore 18:30.