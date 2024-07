Dove vedere Krejcikova-Paolini in streaming (finale Wimbledon)

Oggi pomeriggio a Londra, sui campi dell’All England Club, Barbara Krejcikova e Jasmine Paolini si sfideranno nella finale femminile di Wimbledon. L’incontro sarà trasmesso in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, e in streaming su NOW. Non è invece prevista la diretta in chiaro, né sulla Rai né su TV8 o Cielo (canale 26 del digitale terrestre).

Krejcikova-Paolini: dove vedere la finale femminile di Wimbledon

La finale femminile di Wimbledon Krejcikova-Paolini sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. Il match avrà inizio alle ore 15:00 e sarà commentato dalla coppia composta dalla giornalista Elena Pero e l’ex campione di tennis Paolo Bertolucci.

L’unico precedente tra le due finaliste risale a sei anni fa, quando al primo turno dell’Australian Open la tennista ceca superò 6-2, 6-1 l’allora 22enne azzurra. Sei anni nello sport sono tanti, nel tennis forse ancora di più. La Jasmine di oggi è una giocatrice completamente diversa, merito soprattutto del suo coach Renzo Furlan, che ha trasformato l’azzurra originaria di Castelnuovo di Garfagnana in una delle atlete più forti del circuito (nonostante in passato faticasse a rientrare tra le prime 100 della classifica). Basterà per portare a termine l’impresa e laurearsi prima storica vincitrice azzurra di Wimbledon?

Per saperlo, non resta che aspettare l’inizio della finale, fissato per questo pomeriggio alle 15:00.