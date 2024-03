Maccabi Haifa-Fiorentina: formazioni e dove vederla in streaming

Maccabi Haifa-Fiorentina è l’andata degli ottavi di Conference League, in scena giovedì 7 marzo alle ore 21:00 e da vedere in streaming su DAZN. I viola ripartono da questa gara con l’obiettivo dichiarato di arrivare fino in fondo nella competizione. Il match si disputa nella cornice dello stadio Bozsik di Budapest, in Ungheria, a causa del conflitto in corso in Israele.

Probabili formazioni e streaming di Maccabi Haifa-Fiorentina

Per mister Italiano le uniche assenze forzate sono quelle di Christensen e di Kouamé, entrambi out per infortuni. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Maccabi Haifa (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov;

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Barak, Ikoné; Nzola.

I tifosi viola e tutti coloro che si stanno chiedendo dove vedere la partita in streaming la possono trovare in diretta su DAZN. La piattaforma ha affidato la telecronaca a Riccardo Mancini.

La Fiorentina si è classificata prima nel girone di qualificazione davanti al Ferencvaros, mentre il Maccabi Haifa ha superato il Gent nei playoff, dopo l’eliminazione dall’Europa League.

Il pronostico dei bookmaker vede nettamente favoriti i toscani. Attenzione però agli israeliani, che in passato si sono già dimostrati in grado di ribaltare le previsioni e di mettere in difficoltà le italiane (la Juventus ne sa qualcosa). Nel campionato nazionale sono secondi, un punto dietro la capolista Maccabi Tel Aviv.

