Dove vedere Mavericks-Timberwolves in streaming (8/1/2024)

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio, quando in Italia saranno le 01:30, si giocherà l’attesissimo match di NBA Regular Season tra Mavericks e Timberwolves. I T-Wolves guidano la Western Conference con due partite di vantaggio sui Thunder, mentre i Mavs al momento occupano la sesta posizione, con un record di 21 vittorie e 15 sconfitte. L’attesa non è però tanto per la classifica, per quella c’è ancora tempo, quanto per la sfida tra lo sloveno Luka Doncic e lo statunitense Anthony Edwards, autore fin qui di un grande inizio di stagione, tanto che la stampa ha iniziato a scomodare per lui perfino il paragone con il più grande di tutti i tempi: Michael Jordan.

Puoi vedere il match NBA Mavericks-Timberwolves in streaming su NOW, la piattaforma online che offre l’intera programmazione sportiva di Sky a un prezzo speciale grazie alla nuova offerta.

Come vedere Mavericks-Timberwolves in streaming su NOW questa notte

Per vedere la partita tra Mavericks e Timberwolves in streaming occorre attivare uno dei piani messi a disposizione da NOW. Il piano più conveniente è il Pass Sport a 9,99 euro al mese per 12 mesi, che permette la visione di 1 anno di sport al prezzo di 8 mesi. Grazie a questo pass puoi guardare le partite NBA più spettacolari, inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend. E la notizia più bella è che Sky ha i diritti fino alla stagione 2025/26.

Oltre al grande basket NBA, con il Pass Sport puoi vedere Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Serie B, Serie C più 3 partite a turno di Serie A. Non solo però, perché il pacchetto include anche tutti i match ATP e WTA di tennis (con l’esclusiva di Wimbledon), insieme ai campionati del mondo di Formula 1 e MotoGP.

Approfitta dunque dell’offerta di NOW per attivare 12 mesi del Pass Sport al prezzo di 8 mesi, risparmiando la bellezza di 60 euro, e goderti l’intera offerta sportiva di Sky, a partire dallo spettacolare match NBA di questa notte tra Mavericks e Timberwolves.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.