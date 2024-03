Milan-Slavia Praga: formazioni e dove vederla in streaming

Milan-Slavia Praga fa ripartire il cammino in Europa League dei rossoneri: è l’andata degli ottavi di finale, un passaggio fondamentale per la stagione. Si gioca nella cornice dello stadio San Siro con fischio d’inizio giovedì 7 marzo alle ore 21:00 ed è possibile vedere la partita in streaming su DAZN.

Probabili formazioni e streaming di Milan-Slavia Praga

Il Diavolo arriva all’appuntamento con la rosa quasi al completo, ad eccezione di Pobega fuori per infortunio. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Pioli e Trpisovsky, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud;

Slavia Praga (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka.

Sono diverse le opzioni a disposizione di chi vuole vedere la partita, anche in streaming gratis: una di queste è la diretta su DAZN con la telecronaca di Dario Mastroianni. In alternativa, il canale TV8 trasmette la gara in chiaro, sul televisore e sul proprio sito.

I rossoneri sono giunti agli ottavi di finale dopo aver subito l’eliminazione dal girone di Champions League e grazie alla vittoria contro il Rennes nelle gare dei playoff. I cechi hanno invece dominato il gruppo arrivando primi davanti alla Roma.

Secondo i bookmaker, il pronostico è tutto a favore dei padroni di casa. Il livello qualitativo della rosa a disposizione di mister Pioli è di gran lunga superiore rispetto a quello degli avversari. Sarà poi decisivo il ritorno in programma per la prossima settimana.

