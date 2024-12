Dove vedere Monza-Juventus in TV e streaming (Serie A)

Domenica sera allo Stadio Brianteo si giocherà Monza-Juventus, posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN alle ore 20:45, con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per vedere Monza-Juventus occorre sottoscrivere DAZN Standard, il piano che include tutte le partite di Serie A da qui fino al 2029. Gli appassionati di calcio potranno seguire anche tutta la Serie B e la Liga spagnola, più il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con il torneo di Serie A insieme alla UEFA Women’s Champions League. Al momento il pass Standard di DAZN è disponibile a 34,99 euro al mese per 12 mesi.

Dove vedere Monza-Juventus

Il posticipo serale della 17^ giornata di Serie A tra Monza e Juventus sarà visibile su DAZN. Per seguire l’incontro in televisione è sufficiente scaricare l’app DAZN su una Smart TV compatibile. In alternativa basta effettuare il download su uno dei seguenti dispositivi: Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box. Volendo, è possibile sfruttare anche la PlayStation o la Xbox.

Se invece si è clienti Sky abbonati al pacchetto Zona DAZN, la partita sarà trasmessa in onda su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Per quanto riguarda infine lo streaming, l’app DAZN è disponibile su smartphone e tablet Android, così come su iPhone e iPad, oltre che su computer. E a proposito del PC, si può anche scegliere di vedere la gara direttamente su dazn.com, effettuando l’accesso con le credenziali utilizzate per registrare il proprio account.

Per la squadra brianzola, e per il suo allenatore Alessandro Nesta, la sfida di questa domenica è da dentro o fuori: l’ennesima sconfitta farebbe sprofondare il club sempre più giù in classifica, dove al momento occupa il penultimo posto con appena 10 punti conquistati in sedici partite; una vittoria avrebbe invece il potere di entusiasmare tutto l’ambiente, aprendo di fatto le porte a una possibile rinascita nel girone di ritorno.

Quella del Brianteo è una partita delicata anche per la Juve di Thiago Motta. In campionato i bianconeri sono reduci da quattro pareggi consecutivi (Milan, Lecce, Bologna e Venezia), con la vetta lontana 9 lunghezze. Un successo domenica consentirebbe alla Vecchia Signora di tornare a respirare e restare a contatto con la zona Champions League, in attesa del mercato di gennaio che si preannuncia subito scoppiettante. Un eventuale pareggio, o peggio ancora una sconfitta, rimetterebbe tutto in discussione.

Monza-Juve, posticipo serale del diciassettesimo turno di Serie A, sarà visibile in esclusiva su DAZN, con il fischio d’inizio previsto alle ore 20:45.