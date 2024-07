Dove vedere Musetti-Perricard in streaming (Wimbledon)

Lunedì 8 luglio, sul campo 2 di Wimbledon, andrà in scena l’ottavo di finale tra Musetti e Perricard. L’incontro sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Per l’occasione, il pass Sport della piattaforma NOW è in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro. Oltre tutti i match di Wimbledon da qui alla fine del torneo, gli appassionati di tennis potranno seguire anche l’intera stagione ATP e WTA (inclusi i tornei ATP 250, 500 e Masters 1000), l’Australian Open e il Roland Garros, più le ATP Finals e la Coppa Davis.

Dove vedere Musetti-Perricard in streaming

La sfida valida per gli ottavi di finale tra Musetti e Mpetishi Perricard sarà visibile su Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. Secondo la programmazione odierna, sarà il primo incontro sul campo 2, con l’inizio della partita fissato per le 12:00 (ora italiana).

Fin qui c’è un solo precedente tra i due ed è a favore del tennista azzurro: Stoccarda 2024, Lorenzo sconfigge al secondo turno l’astro nascente del tennis francese vincendo entrambi i tie-break con il punteggio di 7-6(9) 7-6(9). Su questa stessa superficie, il carrarino ha poi raggiunto la finale all’ATP Queen’s, venendo superato da un ottimo Tommy Paul in due set.

Non sarà un incontro semplice per il numero due del tennis azzurro. Il suo avversario, dopo aver raggiunto il tabellone principale da ripescato dopo il forfait dello spagnolo Davidovich Fokina, è considerato la mina vagante del torneo, con un qualcosa come 105 ace nei primi tre incontri disputati (vittoria al quinto set contro lo statunitense Korda al primo turno, un netto 3-0 rifilato allo giapponese Nishioka al secondo turno, e successo per 3 set a 1 sul finlandese Ruusuvuori al terzo turno).

