Napoli-Torino: formazioni e dove vederla in streaming

Napoli-Torino è la partita che apre la giornata 28 di Serie A, l’anticipo in scena venerdì 8 marzo alle ore 20:45, da vedere in streaming su DAZN. I detentori dello scudetto scendono in campo di fronte al loro pubblico, nella cornice sempre calda dello stadio Diego Armando Maradona, rivitalizzati dall’arrivo sulla panchina del terzo allenatore di questa stagione.

Probabili formazioni e streaming di Napoli-Torino

Calzona non può contare su Cajuste, Ngonge e Rrahmani, fuori per infortuni. Juric (squalificato e sostituito dal vice Paro) dovrà invece rinunciare a Ricci per il cartellino rosso rimediato nell’ultima gara oltre che a Ilic, Loato, Schuurs, Tameze e Vojvoda bloccati in infermeria. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria.

I tifosi azzurri e quelli granata che si stanno chiedendo dove vedere in streaming la partita lo possono fare con la diretta su DAZN. La telecronaca è di Ricky Buscaglia, il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Settimo posto in classifica per i partenopei, in ripresa nelle ultime giornate e ora a 43 punti. Un’eventuale vittoria consentirebbe loro di agganciare l’Atalanta, impegnata in una trasferta difficile contro la Juventus. Decima posizione invece per i piemontesi, a quota 37, lontani dalla zona utile per l’accesso alle coppe europee, ma praticamente già salvi.

Inevitabilmente, il pronostico vede favoriti i padroni di casa, galvanizzati dalla vittoria della scorsa settimana contro una rivale storica come la Vecchia Signora.

Sai che puoi risparmiare sull’abbonamento a DAZN? Scegli tra le formule STANDARD e PLUS che includono tutta la Serie A in streaming ed effettua il pagamento con la formula annuale per avere diritto a un forte sconto rispetto al rinnovo mensile.