Dove vedere Nardi-Paul in streaming (Indian Wells)

Dopo il clamoroso successo al turno precedente contro il numero 1 del mondo Djokovic, Luca Nardi torna in campo questa sera per affrontare lo statunitense Tommy Paul nel match valido per gli ottavi di finale di Indian Wells. L’incontro sarà trasmesso in streaming su NOW e inizierà non prima delle 20:20 ora italiana. Per seguire la partita sarà sufficiente attivare il pass Sport, in offerta a 9,99 euro al mese per 1 anno.

Il cammino del classe 2003 di Pesaro ha fin qui dell’incredibile. Il tennista azzurro ha avuto accesso al main draw in qualità di lucky loser: dopo aver perso nel turno di qualificazione decisivo contro il belga Goffin, era pronto a imbarcarsi sull’aereo quando è stato richiamato all’ultimo momento in seguito all’infortunio del collega argentino Tomàs Martìn Etcheverry. Il resto è già storia.

Indian Wells: dove vedere Nardi-Paul oggi in streaming

L’avversario di questa sera di Nardi è l’americano Tommy Paul, attuale numero 17 del ranking ATP (ha come best ranking la posizione numero 12). Nei due turni precedenti il 26enne allenato da Brad Stine ha sconfitto in due set sia il connazionale Alex Michelsen che il francese Ugo Umbert.

A noi non resta che ricordarvi l’appuntamento di questa sera con la partita Nardi-Paul su NOW: il match inizierà non prima delle 20:20 (ora italiana).