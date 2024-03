Roma-Brighton: formazioni e dove vederla in streaming

Roma-Brighton è l’andata degli ottavi di finale in Europa League che vede i giallorossi riprendere il loro cammino nella competizione. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare fino in fondo, come lo scorso anno, quando il titolo è stato sfiorato. Lo fanno di fronte al pubblico dello stadio Olimpico, giovedì 7 marzo alle ore 18:45 con la possibilità di vedere la partita in streaming su DAZN.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Brighton

Si sfidano due tecnici italiani, da una parte De Rossi (artefice di prestazioni molto convincenti dal suo arrivo in panchina) e dall’altra l’ormai veterano De Zerbi. Diamo uno sguardo ai moduli e alle probabili formazioni che dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy;

Brighton (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, Van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson.

I tifosi che desiderano vedere la partita in streaming lo possono fare con la diretta trasmessa da DAZN. La telecronaca è di Stefano Borghi.

I giallorossi sono arrivati agli ottavi di finale dopo aver chiuso il girone al secondo posto, alle spalle dello Slavia Praga, superando poi il Feyenoord ai playoff. Prima posizione invece per gli inglesi, davanti all’Olympique Marsiglia.

Considerando il fattore campo e le prove di forza mostrate nelle ultime uscite di campionato, la Roma arriva al match con il favore del pronostico. Al momento, il Brighton si trova al nono posto in Premier League e non sta attraversando il suo momento di forma migliore.

