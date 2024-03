Dove vedere Sinner-Lehecka in streaming (Indian Wells)

Nel tardo pomeriggio di oggi Jannik Sinner tornerà in campo contro Jiri Lehecka nella sfida dei quarti di finale di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. L’incontro sarà visibile in streaming su NOW grazie al pass Sport, attivabile in promo a 9,99 euro al mese per dodici mesi invece di 14,99 euro.

Con la vittoria su Ben Shelton agli ottavi, l’azzurro ha conquistato la diciottesima vittoria di fila di una stagione iniziata fin qui in maniera perfetta, in virtù dei successi all’Australian Open e a Rotterdam. L’obiettivo è di centrare il diciannovesimo successo consecutivo, in modo da regalarsi un’eventuale semifinale con Alcaraz per il secondo posto nella classifica mondiale.

Indian Wells, Sinner-Lehecka: dove vederla in streaming

Il quarto di finale di Indian Wells tra Sinner e Lehecka sarà trasmesso in streaming su NOW con il pass Sport, il pacchetto sportivo che include l’intera programmazione sportiva di Sky.

L’attuale promo in corso consente di sottoscrivere il pass Sport di NOW a 9,99 euro al mese per dodici mesi, anziché 14,99 euro. Gli appassionati di tennis potranno seguire tutta la stagione ATP e WTA, più Wimbledon in esclusiva. E se si ha anche la passione per i motori e il calcio, l’abbonamento comprende Formula 1, MotoGP, le 3 coppe europee UEFA (Champions League, Europa League e Conference League), Serie B, Serie C, tre partite a turno della Serie A, e la migliore selezione di partite dei campionati Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Tra Sinner e la semifinale contro il vincente della sfida tra Zverev e Alcaraz, c’è di mezzo il talentuoso Jiri Lehecka. Il tennista ceco classe 2001 ha confermato di avere la stoffa per puntare alle posizioni di vertice del ranking ATP anche nel corso dell’ultima sfida, vinta in maniera netta per 6-2, 6-4 contro il greco Stefanos Tsitsipas. Riuscirà a fermare anche la corsa, fin qui inarrestabile, dell’azzurro?

Per saperlo non resta che attendere l’inizio del match, fissato per le 19:00 ora italiana.