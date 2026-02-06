Dove vedere in streaming la cerimonia di apertura delle Olimpiadi

È tutto pronto per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La cornice è quella dello stadio San Siro, in cui per una volta il calcio lascia spazio ai giochi olimpici. L’appuntamento è fissato per questa sera: venerdì 6 febbraio alle ore 20. Durante lo spettacolo dell’inaugurazione saliranno sul palco artisti dal calibro internazionale come Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore solo per citarne alcuni.

Olimpiadi Milano Cortina: guarda la cerimonia

Non servono abbonamenti per vedere lo show. È trasmesso in diretta TV su Rai 1 con il collegamento dalle 19:45. In alternativa c’è lo streaming gratis su RaiPlay (sito, app Android, app iOS) dalla stessa ora.

La realizzazione è curata da Balich Wonder Studio e punterà ad aggiungere una nuova dimensione alla grande celebrazione globale . Oltre ad andare in scena dentro lo stadio, l’evento si estende a tutto il territorio milanese e agli altri interessati dai giochi. Ci sono infatti due bracieri: uno all’Arco della Pace nel capoluogo lombardo e l’altro a Cortina d’Ampezzo, in piazza Dibona.

Gli ultimi biglietti disponibili per assistere di persona alla cerimonia di apertura costano dai 700 euro in su (sul sito ufficiale). Meglio diffidare da quelli venduti attraverso canali non ufficiali, quello dei bagarini è un problema ben noto.

Stanno dunque per prendere il via i XXV Giochi olimpici invernali, che proseguiranno fino al 22 febbraio. L’evento di chiusura si terrà all’Arena di Verona. È la prima edizione della storia con due città ospitanti.

Per quanto riguarda il programma delle gare, è aggiornato in tempo reale con i risultati sul sito ufficiale. Sono in totale 116 le competizioni previste (54 maschili, 50 femminili e 12 misti) suddivise in 16 sport: biathlon, bob, combinata nordica, curling, hockey su ghiaccio, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino e snowboard.