Torino-Juventus: formazioni e dove vederla in streaming

Torino-Juventus non è mai una partita come le altre: per definizione, un derby sfugge a ogni pronostico e quello della Mole non fa eccezione. È in programma per sabato 13 aprile alle ore 18, allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese, nella giornata 32 di Serie A. Hai la possibilità di vederlo in streaming su DAZN, in diretta esclusiva.

Probabili formazioni e streaming di Torino-Juventus

Padroni di casa senza Djidji, Gineitis, Pellegri e Schuurs, tutti infortunati. Per gli ospiti, l’unico bloccato in infermeria è Milik. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Juric e Allegri (quest’ultimo protagonista di parecchie voci su un possibile futuro lontano dalla panchina bianconera), dovrebbero schierare in campo al fischio d’inizio.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria;

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Se vuoi vedere il derby della Mole in streaming, lo puoi fare con la diretta esclusiva su DAZN. Alla telecronaca c’è Stefano Borghi, al commento tecnico Massimo Ambrosini.

Nono posto per i granata, a 44 punti, ormai certi di aver ottenuto la salvezza, ma troppo lontani dalla zona alta della classifica per sperare in una qualificazione alle prossime coppe europee. Per la Vecchia Signora non dovrebbe invece essere un problema l’accesso alla Champions League: è terza a 62 punti, davanti al Bologna (58).

Come scritto in apertura, un derby vive di dinamiche proprie e non sempre si piega alla volontà di un pronostico. I bookmaker vedono comunque favoriti i bianconeri. All’andata finì 2-0 all’Allianz Stadium, con le reti di Gatti e Milik.

Se vuoi attivare l’abbonamento a DAZN e vuoi risparmiare, scegli la formula di pagamento annuale che ti garantisce un forte sconto rispetto all’opzione del rinnovo mensile.