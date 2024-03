Dove vedere tutti gli episodi di Constellation in streaming

Constellation è una delle serie TV del momento. Si tratta di una serie che unisce alcuni classici temi di fantascienza con elementi tipici dei thriller psicologici. Il progetto, creato da Peter Harness, ha ottenuto un ottimo riscontro sia dal pubblico che dalla critica. L’ultimo episodio della serie è stato pubblicato nella giornata di oggi, a distanza di oltre un mese dal rilascio del primo episodio.

Per guardare la prima stagione di Constellation è sufficiente collegarsi ad Apple TV+. La serie, infatti, è un’esclusiva della piattaforma di streaming di Apple a cui è possibile accedere con una prova gratuita (sufficiente per guardare tutti gli episodi della serie). Per tutti i dettagli è possibile premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di Apple TV+.

Constellation è disponibile su Apple TV+

La prima stagione di Constellation è costituita da un totale di 8 episodi. Ogni episodio dura tra i 50 e i 58 minuti. L’intera serie è disponibile, come detto, su Apple TV+. Il servizio di streaming di Apple è accessibile con una prova gratuita di 7 giorni.

Al termine della prova, è possibile attivare un abbonamento mensile. Il servizio costa 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo e con la possibilità di interrompere in qualsiasi momento il rinnovo automatico, senza costi. In alterativa, è possibile attivare anche Apple One, l’abbonamento che riunisce più servizi di Apple, al costo di 19,95 euro al mese.

Per tutti i dettagli basta accedere al sito della piattaforma di streaming tramite il link qui di sotto.

Il trailer di Constellation

Constellation è composta da un totale di 8 episodi e vede tra i protagonisti Noomi Rapace, Jonathan Banks, James D’Arcy, Julian Looman, Henry David, William Catlett e Barbara Sukowa. Ecco il trailer ufficiale della serie.