Dove vedere Verona-Milan in streaming e le probabili formazioni

L’anticipo tra Hellas Verona e Milan inaugura la 17esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida delicata con gli scaligeri in cerca di conferme dopo l’importante successo salvezza ottenuto in casa del Parma, mentre per i rossoneri guidati da Fonseca c’è il bisogno di tornare alla vittoria dopo il pareggio interno contro il Genoa che è valso il sorpasso in classifica da parte del Bologna.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Verona-Milan

Il Verona dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1: Duda sopperirà all’assenza di Harroui, infortunatosi contro il Parma. Stagione finita per lui. Sarr e Suslov a supporto di Tengstedt in attacco.

Situazione delicata in casa Milan: Theo Hernandez potrebbe partire ancora fuori su decisione di Fonseca, sostituito da Jimenez. Assente Morata in attacco, ci sarà un’occasione per Reijnders tra gli uomini a supporto di Tammy Abraham. Improbabile l’ingresso dal primo minuto di Camarda.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Dawidowicz; Lazovic, Duda, Serdar, Tchatchoua; Suslov, Sarr; Tengstedt

(3-4-2-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Dawidowicz; Lazovic, Duda, Serdar, Tchatchoua; Suslov, Sarr; Tengstedt Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham

