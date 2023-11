Guarda Dragon Ball e Dragon Ball Z in streaming

Disponibili da pochi giorni sulla piattaforma, le prime stagioni di Dragon Ball e di Dragon Ball Z sono già tra i contenuti più visati in streaming su Prime Video dagli italiani. Ricordiamo che la visione è gratis per tutti coloro in possesso di un abbonamento Prime attivo (è possibile iniziare subito la prova di 30 giorni).

Dragon Ball e Dragon Ball Z su Prime video

L’anime, tratto dall’omonimo manga di Akira Toriyama, è stato trasmesso per la prima volta in TV nell’ormai lontano 1986. Nonostante siano trascorsi tanti anni, rimane un cartone animato sempre piacevole, per rivivere le avventure di Goku, Bulma e degli altri personaggi che hanno reso immortale la saga.

Son Goku, un ragazzino molto forte con una strana coda, incontra per caso una ragazza di sedici anni intenzionata a ritrovare le leggendarie sette sfere del drago, che permettono di esaudire un desiderio una volta evocato il drago Shenron. Notata la forza del ragazzo, la giovane convince Goku a partire con lei. Inizia così un’avventura che porterà Goku a incontrare anche tanti nuovi amici.

Tre anni dopo è arrivata la serie Z. In Italia è stato trasmesso all’epoca da Mediaset con il titolo What’s My Destiny Dragon Ball. Questo l’incipit della trama.

Sono passati cinque anni dal 23° torneo Tenkaichi e Goku vive pacificamente in montagna con Chichi e suo figlio Gohan. Un giorno, un’astronave sospetta arriva sulla Terra alla ricerca di un certo Kaarot.

Come scritto in apertura, è possibile vedere in streaming gratis su Prime Video le prime stagioni di Dragon Ball e di Dragon Ball Z con un abbonamento Prime attivo. In alternativa, chi non lo ha ancora fatto, ha la possibilità di iniziare la prova di 30 giorni senza spese per accedere a tutti i benefici della sottoscrizione.

