DRAGON BALL FighterZ per PS4: SUPER sconto del 33% su Amazon

Immergiti nell’emozionante mondo di Dragon Ball con DRAGON BALL FighterZ, disponibile per PlayStation 4 con un super sconto del 33% su Amazon. Questo titolo, sviluppato in collaborazione con Arc System Works, offre una straordinaria grafica in stile anime e un gameplay che cattura l’essenza delle leggendarie battaglie della serie. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 9,99 euro, anziché 14,97 euro.

DRAGON BALL FighterZ per PS4: un’occasione che non puoi assolutamente perdere a questo prezzo

Vesti i panni di alcuni dei guerrieri più leggendari del mondo di Dragon Ball Z e scatenati con una serie di mosse inarrestabili e combo aeree devastanti mentre combatti per annientare gli avversari più forti dell’universo. Scegli tra cui Goku, Vegeta, Freezer, Bulma e Majin Bu. La possibilità di creare squadre di tre personaggi aggiunge un elemento strategico, consentendo ai giocatori di sperimentare combo aeree devastanti e mosse inarrestabili.

Inoltre ci sono fantastiche funzionalità online come: partite classificate, lobby interattiva, incontri di gruppo con 6 partecipanti e molto ancora.

La grafica ottimizzata del gioco ricrea le classiche scene della serie animata in alta definizione, portando i personaggi amati alla vita in modo magistrale. Inoltre, DRAGON BALL FighterZ presenta una nuova storia ambientata nell’universo di Dragon Ball, offrendo ai giocatori un’avventura unica e coinvolgente.

Approfitta di questa offerta speciale su Amazon per scoprire la tua vera potenza e liberare il Saiyan che è in te con DRAGON BALL FighterZ per PlayStation 4. Vivi un’avventura epica, esplora nuove storie e affronta gli avversari più forti dell’universo in un’esperienza di gioco che cattura l’anima della famosa serie animata. Non perdere altro tempo e fallo subito tuo al prezzo speciale di soli 9,99 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano definitivamente.

