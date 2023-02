DreameBot L10 Ultra di Dreame: aspira e pulisce, tu non pensarci più

Dreame è un marchio che si è già ampiamente distinto per performance, semplicità e ottimale rapporto qualità/prezzo. I robot per la pulizia della casa sviluppati dal gruppo si sono fatti notare per la rapidità con cui hanno colmato il gap di mercato rispetto ai leader del settore e oggi, con il nuovo top di gamma, l’asticella torna ad alzarsi per dimostrare come il gruppo voglia e sappia andare anche oltre. Nasce così il nuovo Dreame L10 Ultra, robot che aspira e pulisce per automatizzare in modo completo la gestione della pulizia del pavimento.

Lo scopo è chiaro: offrire alla famiglia un servizio tale per cui non ci si debba pensare più: con un’app si impartiscono comandi, con gli automatismi si definiscono tempi e programmi di pulizia, tutto il resto è delegato all’intelligenza delle componenti di bordo. Fin dai primi Dreame, ad esempio, il marchio si è contraddistinto per la capacità di utilizzare un sensore lidar in grado di identificare ed aggirare gli ostacoli, muovendosi così in modo intelligente tra i mille spigoli di una casa: con il nuovo L10 tutto ciò migliora ulteriormente, mettendo così un occhio intelligente al servizio degli strumenti di polizia in dotazione.

Il robot ha fatto esordio proprio in queste ore e per chi ne approfitterà immediatamente c’è una ghiotta promozione disponibile: il primo kit di accessori è completamente gratuito.

Dreame L10 Ultra

Dreame L10 Ultra si sposta sul pavimento di casa dopo averne mappata l’estensione e dopo averne tracciati i confini: a questo punto, una volta costruita una vera consapevolezza su quali siano le distinte aree da gestire, è pronto per la prima pulizia.

Per pulire sono a disposizione sul robot 3 strumenti:

l’aspiratore centrale da 5300 Pa, in grado di raccogliere lo sporco e di portarlo all’interno del serbatoio interno da 450ml ove sarà custodito fino al prossimo giro. La potenza dell’aspiratore garantisce massima efficienza fin dal primo passaggio, ottimizzando così tempi e risultato finale; una spazzola in gomma a tre razze, utile a raccogliere polvere e sporco negli angoli più complessi per portare i residui raccolti fino all’aspiratore centrale; due panni rotanti con i quali il dispositivo, utilizzando in modo calibrato l’acqua disponibile nel serbatoio interno, tratta il pavimento per una pulizia approfondita che vada ben oltre la sola aspirazione di polvere e briciole.

Il corpo superiore in evidenza nel corpo centrale del robot, invece, è il sensore in grado di effettuare una mappatura 3D estremamente precisa dell’ambiente circostante, con il quale costruire i percorsi di pulizia più intelligenti ed efficienti (attraverso un algoritmo SLAM avanzato), evitando al tempo stesso gli ostacoli imprevisti sul proprio percorso per rielaborare momento dopo momento la miglior traiettoria per pulire ogni singolo centimetro quadro.

Ma non finisce qui. Il robot, infatti, non è un dispositivo standalone e lavora, anzi, in sinergia con la propria base di ricarica. Quest’ultima non è più soltanto uno strumento in grado di rifocillare le batterie (tra le più capienti nel segmento dei robot per la casa), ma è altresì un riferimento utile come:

raccoglitore dello sporco, sfruttando il sistema automatico DualBoost 2.0 che svuota il raccoglitore temporaneo ad ogni ricarica;

raccoglitore dell’acqua sporca utile ad archiviare quanto raccolto sul pavimento (ed avere un feedback visivo molto evidente sull’efficacia della pulizia del robot);

erogatore di nuova acqua pulita, un serbatoio utile a regalare nuova autonomia di pulizia al proprio Dreame.

La base di ricarica ha quindi una importante funzione di riserva che consente di dimenticare il fatto di dover gestire il robot. Il raccoglitore, ad esempio, è in grado di conservare lo sporco per circa 60 giorni, dopodiché sarà una semplice notifica sullo smartphone a ricordare il fatto che sia il venuto il momento di cambiare il sacchetto. Il serbatoio dell’acqua pulita e di quella sporca, invece, permettono di lavare ogni giorno il pavimento cambiando soltanto il liquido non appena l’app ne segnali la necessità. Sarà il programma quotidiano impostato a definire quanta acqua serva, quanta porzione di pavimento vada gestita e quanto profonda dovrà essere la pulizia.

La pulizia con acqua avviene secondo due fasi consecutive che si completano. La prima è quella della pulizia: l’acqua del serbatoio finisce nel robot (circa 80 ml) e viene usata per inumidire gli straccetti rotanti. Una volta completato il ciclo di pulizia, non appena il robot torna alla base di ricarica, l’acqua viene utilizzata per lavare gli strofinacci e quindi direzionata verso il serbatoio dell’acqua residua (2,5 litri complessivi, da svuotare quando pieno). I due stracci vengono a questo punto asciugati tramite un soffio di aria calda, che in pochi secondi ripristina la situazione iniziale evitando la formazione di muffe o sostanze maleodoranti. A questo punto, al netto dell’autonomia residua nelle batterie, il robot è nuovamente pronto ad un nuovo ciclo di pulizia.

Pulizia e autonomia

Questo sistema si sta dimostrando vincente perché consente di dimenticare del tutto l’onere delle pulizie di casa: il robot è pienamente autonomo nelle proprie scelte e può facilmente essere direzionato ovunque necessario per pulire pavimenti, angoli e zone impervie della casa.

Utile per chi lavora e in casa passa poco tempo; molto utile per chi ha animali in casa e può fare affidamento su un robot che può pulire costantemente il pavimento eliminando peli e residui; indispensabile per le persone anziane, per le quali la pulizia quotidiana è divenuta operazione complessa ed alle quali un robot come il Dreame L10 Ultra può offrire un’assistenza senza pari.

Sta tutto in soli 568mm di altezza, potendo portare gli strumenti di pulizia e aspirazione anche sotto mobili e letti. Il serbatoio di bordo ha capienza di 0,45 litri, mentre quello nella base di ricarica ha capienza di 3 litri: dimensioni più che sufficienti per pulire anche lo sporco più tenace, portarlo fino alla fase di ricarica e quindi scaricarlo nel deposito esterno.

Nemmeno i tappeti sono un problema: Dreame L10 Ultra sa riconoscere la superficie attraversata e sa gestirne la pulizia calibrando la strumentazione di bordo nel miglior modo possibile per ogni singola situazione.

Per controllare il robot è possibile utilizzare l’apposita app, ma in caso di necessità è sufficiente anche soltanto un piccolo comando vocale: Alexa, Siri e Assistente Google potranno fare da tramite per trasferire al Dreame il comando di pulizia, facendolo così partire immediatamente nella direzione indicata per rimuovere lo zucchero caduto dalla dispensa, le briciole cadute sotto il tavolo, il terriccio che il gatto ha fatto cadere dal vaso, eccetera. Comodo, immediato, efficace: esattamente quel che si pretende da un robot che possa sostituire in toto l’olio di gomito di chi dovrebbe sforzarsi per medesime mansioni.

Prezzo

Dreame fa esordire il proprio L10 Ultra con un prezzo che si fa immediatamente notare: posizionandosi ad un livello inferiore – e non di poco – rispetto ai più noti robot rivali con simili specifiche tecniche, il nuovo Dreame è disponibile al lancio per soli 849 euro. Non solo: chiunque approfitterà immediatamente di questa promo di lancio si porterà a casa, gratis, un kit di accessori del valore di 84,99 euro. Per approfittarne sarà sufficiente mettere nel carrello entrambi i prodotti ed utilizzare l’apposito codice sconto L10FREEKIT.

Pulire i pavimenti è un onere che spesso porta via il nostro tempo libero quando vorremmo meglio impiegarlo in sport, letture, serie tv e qualunque altra passione. Una volta terminato l’orario di lavoro, l’ultima cosa che si vorrebbe è dover ritagliare tempo ulteriore per un onere quotidiano come quello delle pulizie: un robot come l’L10 Ultra risolve il problema alla radice non solo grazie alla qualità del servizio offerto, ma anche in virtù del fatto che è in grado di assolvere al proprio incarico in piena e totale autonomia. Il rischio, insomma, è quello di dimenticarsene del tutto: saranno le notifiche sull’app a segnalare quando sia necessario svuotare il serbatoio dell’acqua o cambiare il sacchetto della polvere. Il pavimento pulito e la casa ordinata diventerà quindi semplice normalità, senza fastidi e senza preoccupazioni.

Quanto vale il tuo tempo libero? Quanto costerebbero soluzioni alternative per avere il pavimento pulito senza dover consumare le proprie ore su stracci e strofinacci? Dreame offre una soluzione smart che nel tempo ha dimostrato crescente apprezzamento in virtù del fatto che il robot è in grado davvero di fare la differenza. Provare per credere. Noi, ad esempio, lo abbiamo provato.

In collaborazione con Dreame

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.