Dreame L20 Ultra Complete con stazione di RICARICA a prezzo ridicolo

Metti un aiutante del genere in casa e vedi come svolti la giornata. Niente più pulizia dei pavimenti ma neanche manutenzione grazie a Dreame L20 Ultra Complete dal momento che, come dice il nome, è completo in tutto e per tutto.

Questo gioiellino con stazione di ricarica è un po’ un tuttofare, pulisce la tua casa e si pulisce da solo per poterti rilassare e avere comunque pavimenti splendenti. È un investimento, non c’è altro da dire ma visto che è in promozione su Amazon, non te lo perdere. Portalo a casa con sconto del 15% che ti permette di risparmiare circa 200€ in una volta sola. Prezzo finale ad appena 1099€, collegati al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Dreame L20 Ultra Complete, l’aspirapolvere robot dei sogni

Potresti acquistare modelli più economici ma se vuoi una certezza in casa, Dreame L20 Ultra Complete è quello che fa al caso tuo. Questo gioiello è dotato di sensori ultra avanzati e di tecnologie nuove di zecca per risultati solamente più che professionali.

Pensa che si muove in casa senza problemi, sembra quasi avere occhi propri. Non si blocca sotto i mobili, non si ribalta e soprattutto non cade dalle scale! Proprio a proposito delle sue dimensioni, ti dico che riesce a passare da tutte le parti e raggiungere anche gli spazi più difficili.

Cosa fa? Aspira e lava qualunque superficie con una passata. Ha un’autonomia longeva oltre che la ricarica rapida. Naturalmente torna da solo nella sua basetta/stazione dove torna come nuovo in tutti i sensi visto che si pulisce, si svuota e non solo.

La gestione avviene mediante app ma anche con la voce visto che è compatibile con gli assistenti vocali. In più ti faccio sapere che in confezione trovi tutti gli accessori, anche quelli per la pulizia dei tappeti.

Non perdere la tua occasione, acquista subito Dreame L20 Ultra Complete al Black Friday Amazon a soli 1099€ ora.

