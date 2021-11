Driver Booster Pro al minimo storico con il Cyber Monday

Driver Booster Pro raggiunge il suo prezzo più basso di sempre in offerta per il Cyber Monday, e attualmente rappresenta davvero una occasione ottima per andare a monitorare i driver del proprio sistema e ottimizzare le prestazioni del PC in modo completamente automatico.

Driver Booster Pro è in offerta con il 75% di sconto, con una licenza che si può estendere a tre PC diversi, e dunque può andar bene per ottimizzare tutti i terminali che abbiamo a casa o in ufficio, a seconda delle proprie esigenze. Analizziamo le funzionalità e le potenzialità di questo software.

Driver Booster Pro per ottimizzare le prestazioni del sistema

La prima funzionalità riguarda come suggerisce il nome l’ottimizzazione dei driver a disposizione all’interno del sistema, facendo un check automatico di quelli disponibili direttamente andando a rilevarli.

Una volta trovati è possibile confermare l’update aggiornando tutti i driver selezionati, e già così si potrebbero riscontrare dei miglioramenti del proprio sistema.

Ottima miglioria arriva dalla funzionalità di Game Boost di Driver Booster Pro, che setta le risorse di sistema per rendere al meglio quando si gioca, e questo può fare la differenza per i titoli da giocare ad oggi anche se si ha hardware un po’ più datato. Il software cerca automaticamente processi che possono togliere risorse relative all’esecuzione del gioco allocandole nel modo giusto e sfruttando al meglio le potenzialità del sistema.

Il lavoro di ottimizzazione dei driver Game Ready va anche in questa direzione, permettendo alle periferiche che usciamo di ottimizzarsi al meglio. Se ci sono problemi relativi a suono, input e di firewall, aiuta a risolverle velocemente segnalando il tutto tramite l’interfaccia molto facile e intuitiva.

Parliamo insomma di un software che funge da utility concreta per l’ottimizzazione del sistema, con un occhio anche alla parte gaming del proprio PC, sia che si tratti di titoli leggeri sia che si tratta di titoli pesanti.