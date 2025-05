Drone DJI con accessori a 299 euro: bundle Neo Combo in offerta

Include tutto ciò di cui hai bisogno per volare e anche di più: è in corso una promozione su Amazon che taglia il prezzo di DJI Neo Combo Fly More, il bundle che unisce drone e accessori. Non lasciarti sfuggire il forte sconto e acquistalo al suo prezzo minino storico di 299 euro. Puoi farlo decollare anche dalla tua mano, lasciando che registri da solo i filmati seguendo i tuoi movimenti, a risoluzione 4K.

DJI Neo Combo Fly More: lo sconto sul bundle

Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli. L’immagine qui sotto mostra cosa troverai nella confezione: tre batterie, uno hub di ricarica a due vie, il radiocomando ufficiale RC-N3 con il suo cavo, la protezione dello stabilizzatore, un cavo PD da Type-C a Type-C, una coppia di eliche di ricambio con viti e un cacciavite. L’unità ha un peso di soli 135 grammi, dunque rientra nelle categorie A1 e A3 ed è conforme alla normativa C0, così da poter essere pilotato senza patentino.

Se lo ordini subito, il bundle DJI Neo Combo Fly More prenderà il volo e atterrerà direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo. Non letteralmente, sia chiaro: Amazon si occupa della vendita e della spedizione, con la consegna gratuita. Al prezzo minino storico di 299 euro è un ottimo affare.

Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti (sono quasi 3.000 quelle pubblicate sull’e-commerce) è molto alto: 4,5 stelle su 5. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai tempo due settimane dal ricevimento.