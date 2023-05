Drone DJI Air 2S: uno dei più venduti su Amazon è in super sconto

Se sei un appassionato di fotografia e video aerea, non puoi perderti questa incredibile occasione: il drone DJI Air 2S è disponibile su Amazon a 773,99 euro invece di 999.

Risparmia il 23% su uno dei migliori droni sul mercato, con funzioni smart e prestazioni eccezionali. E grazie alla spedizione Prime potresti riceverlo subito.

DJI Air 2S: un drone di alto livello che non ti deluderà

DJI Air 2S è il drone ideale per i creatori in movimento, grazie al suo sensore CMOS da 1” che gli permette di registrare video in 5.4K/30fps e 4K/60fps, catturando ogni momento con chiarezza e colori autentici. Puoi anche scattare foto in formato RAW con una gamma dinamica fino a 12,6 stop, per avere più flessibilità nella post-produzione.

Il drone dispone anche di funzioni intelligenti che ti aiutano a ottenere scatti cinematografici con un solo tocco. Con MasterShots, il drone filma automaticamente mentre esegue dieci diverse manovre in sequenza, mantenendo il soggetto al centro dell’inquadratura e generando successivamente un breve video cinematografico. Con FocusTrack, il drone segue o circonda il soggetto con facilità, grazie a Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 e Point of Interest 3.0.

DJI Air 2S ha anche la capacità di percepire il suo ambiente in quattro direzioni: su, giù, avanti e indietro. Gli algoritmi per Advanced Pilot Assistance Systems (APAS 4.0) sono stati ulteriormente migliorati, permettendo al DJI Air 2S di evitare attivamente gli ostacoli in scenari più complessi e ad alte velocità. Inoltre, il drone incorpora un livello aggiuntivo di sicurezza aerea con il sistema AirSense, che riceve i dati di posizione dei velivoli e degli elicotteri nella zona che trasmettono segnali ADS-B e li mostra su una mappa.

Non lasciarti sfuggire questa offerta: il drone DJI Air 2S è uno dei più avanzati e versatili sul mercato, con un design compatto e leggero che pesa meno di 600 g. Ordinalo ora su Amazon a soli 773,99 euro invece di 999 e ricevilo in pochi giorni a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.