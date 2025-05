DualSense Edge: il controller professionale per PlayStation 5 è in SCONTO

Su Amazon è in sconto il DualSense Edge, in occasione dei Days of Play di Sony, il controller per PC e PlayStation 5 pensato per dare ai giocatori la massima precisione e personalizzazione: una soluzione ideata per i più esigenti, specie per chi gioca a titoli come sparatutto, giochi di combattimento e simulazioni sportive online. Puoi acquistarlo a soli 189,99 euro invece di 239,99, con spedizione Prime e pagamento rateale disponibile.

DualSense Edge: le caratteristiche del pad

DualSense Edge, come detto, vuole offrire all’utente la massima personalizzazione e soprattutto prestazioni elevate. Avrai la possibilità di personalizzare la disposizione dei comandi per trovare la migliore impostazione per il tuo stile di gioco e salvare diverse configurazioni da switchare rapidamente tramite un apposito pulsante.

Poi, potrai anche modificare la sensibilità delle levette analogiche e dei grilletti per trovare la combinazione migliore, con tanto di coperture disponibili per migliorare la presa e la stabilità. Non mancano quelle che sono le caratteristiche principali del DualSense base, vale a dire feedback aptico e grilletti adattivi con cui avere il massimo coinvolgimento in-game: anche qui però sono presenti delle opzioni avanzate personalizzabili.

Pensato per PlayStation 5, ma compatibile anche con PC, DualSense Edge è perfetto per te che vuoi il massimo dalle tue sessioni di gioco: acquistalo in offerta su Amazon a soli 189,99 euro invece di 239,99.