DualSense + FC 24: il bundle è in offerta su Amazon per il Black Friday (-26%)

Questa offerta per il Black Friday di Amazon arriva proprio a fagiolo se stavi cercando il modo per divertirti con i tuoi amici nelle festività. Il bundle che include un controller DualSense per PlayStation 5 e una copia di EA Sports FC 24, il gioco di calcio più amato e venduto, è disponibile in sconto a 89 euro invece del valore commerciale di 119,99.

Bundle DualSense e FC 24 in offerta Black Friday

Il controller DualSense è il compagno ideale per la tua PS5, offrendoti un livello di immersione senza precedenti. Con la sua tecnologia di feedback aptico e i grilletti adattivi, sentirai ogni azione e ogni impulso come mai prima d’ora.

EA FC 24 è un titolo che non ha rivali nel mondo del calcio virtuale. Con grafica eccezionale e una dinamica di gioco coinvolgente, questo titolo ti permette di vivere la passione del calcio nella comodità della tua casa. Sfida i tuoi amici, migliora le tue abilità e porta la tua squadra alla vittoria in emozionanti partite online.

Acquistare il bundle DualSense + EA FC 24 su Amazon durante il Black Friday è un affare che non puoi lasciarti sfuggire. Risparmia ben 30 euro e tuffati in un mondo di gioco più coinvolgente che mai. Sia che tu sia un appassionato di calcio o un gamer incallito, questo bundle è il modo perfetto per aggiornare la tua esperienza di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.