DualSense PS5 Midnight: offerta al minimo storico Amazon (-29%)

Se vuoi aggiungere un secondo controller alla tua PlayStation 5, o semplicemente utilizzarlo anche su PC, c’è un’ottima offerta su Amazon sul DualSense colorazione midnight, che puoi far tuo al minimo storico assoluto di 49,90 euro invece di 69,99. La spedizione Prime è inclusa per la consegna immediata.

DualSense PS5: super elegante in nero

Questa colorazione è sicuramente la più elegante tra quelle disponibili per il DualSense, dandoti un’estetica affascinante e sicuramente diversa dal bianco del pad che trovi incluso nella confezione di PlayStation 5.

Per il resto, le caratteristiche tecniche non cambiano, se non appunto il colore: grazie al feedback tattile e ai trigger adattivi potrai avere un’esperienza di gioco coinvolgente e intensa in cui potrai sentire ogni colpo, ogni impatto e ogni effetto come mai prima d’ora. Come detto, puoi utilizzarlo anche su PC, sia in bluetooth sia in modalità cablata USB.

Il pad include anche altoparlante e microfono integrati, per comunicare facilmente con i tuoi amici online, e il jack per le cuffie per collegare l’headset che preferisci. Acquistalo adesso nell’elegante edizione Midnight in offerta al minimo storico di 49,90 euro invece di 69,99.