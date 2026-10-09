Duck.ai lancia i link di condivisione privata delle chat

Finora, per condividere una conversazione con Duck.ai bisognava copiare il testo, senza che il destinatario potesse proseguire la discussione. DuckDuckGo introduce ora dei link di condivisione che restano privati.

Chat condivise in privato con Duck.ai

La condivisione si avvia dalla lista delle conversazioni nel pannello di sinistra. Punto interessante: è possibile condividere l’intero scambio o semplicemente una singola risposta. Chiunque apra il link può leggerla, proseguirla o salvarla, senza account. Le domande aggiunte successivamente restano private, da entrambe le parti. La condivisione include anche le immagini generate dall’AI. I file inviati, invece, non sono inclusi.

La crittografia viene effettuata sul dispositivo dell’utente, prima dell’invio. Il link contiene due elementi. Il primo è un identificativo, che indica ai server quale conversazione crittografata restituire. Il secondo è la chiave che la decifra. Si trova dopo il segno # dell’indirizzo. Ora, i browser generalmente non inviano questo frammento ai server, compresi quelli di DuckDuckGo. L’azienda parla di una scatola chiusa a chiave che conserva, mentre la chiave viene consegnata al destinatario. Assicura di aver verificato che questa chiave non compare né nella propria telemetria, né nei propri rapporti di errore, né nei propri registri.

A luglio, centinaia di conversazioni Claude condivise erano apparse su Google, per mancanza di un tag che ne impedisse l’indicizzazione. DuckDuckGo afferma di aver studiato questi casi, così come quelli di ChatGPT. Le sue pagine di condivisione chiedono quindi ai motori di ricerca di ignorarle, sia nel codice che nella risposta del server. Nessuna opzione permette di renderle pubbliche. Gli indirizzi sono lunghi e casuali, quindi impossibili da indovinare.

Ogni link scade dopo 48 ore per impostazione predefinita. È tuttavia possibile scegliere 1, 2, 7 o 30 giorni, oppure eliminarlo prima. La lista dei propri link, con le relative date di scadenza, si trova nelle impostazioni di Duck.ai, alla voce Shared Chats. Il Fire Button, che cancella l’intera cronologia, elimina anche i link. Una volta scaduto il link, la conversazione scompare dai server. Ciò non impedisce tuttavia a un destinatario di averne conservato una copia, né di trasmetterla ad altri. DuckDuckGo consiglia quindi di inviare il link alle sole persone interessate, con una durata breve.