Due BOMBE Apple a prezzo stracciato oggi su Amazon da acquistare subito

Amazon continua a sorprendere, soprattutto con offerte di altissima qualità a prezzo stracciato, proprio come questi due prodotti Apple che ora sono una vera occasione da prendere al volo. Partiamo con il primo, l’ottimo iPhone 17 256GB tuo a soli 879 euro, invece di 979 euro. Puoi addirittura decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Amazon a partire da soli 175,80 euro al mese.

Grazie al Chip A19 è super potente, estremamente prestante. Perfetto per chi cerca un’esperienza lato utente super efficiente e decisamente soddisfacente. Inoltre, è la prima volta che su questo modello arriva il display Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion, per immagini super fluide e dai colori incredibilmente vivaci. Infine, sfrutta la nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili.

Il secondo prodotto Apple in super offerta su Amazon è l’ottimo MacBook Air M5 13″ tuo a soli 1099 euro, invece di 1249 euro. Puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero da soli 219,80 euro. Questo portatile può fare veramente di tutto. Con i suoi 16 GB di RAM e 512GB di SSD è una bestia. Inoltre, il Chip M5 rende tutto ancora più veloce e fluido, per produttività e intrattenimento eccezionali.

Non perdere queste due occasioni su Amazon! La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Amazon Prime.