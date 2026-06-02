 Due BOMBE Apple a prezzo stracciato oggi su Amazon da acquistare subito
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Due BOMBE Apple a prezzo stracciato oggi su Amazon da acquistare subito

Abbiamo scoperto due articoli firmati Apple in offerta a prezzo stracciato proprio oggi su Amazon da acquistare subito, prima che finiscano.
Due BOMBE Apple a prezzo stracciato oggi su Amazon da acquistare subito
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Abbiamo scoperto due articoli firmati Apple in offerta a prezzo stracciato proprio oggi su Amazon da acquistare subito, prima che finiscano.
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Amazon continua a sorprendere, soprattutto con offerte di altissima qualità a prezzo stracciato, proprio come questi due prodotti Apple che ora sono una vera occasione da prendere al volo. Partiamo con il primo, l’ottimo iPhone 17 256GB tuo a soli 879 euro, invece di 979 euro. Puoi addirittura decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Amazon a partire da soli 175,80 euro al mese.

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Grazie al Chip A19 è super potente, estremamente prestante. Perfetto per chi cerca un’esperienza lato utente super efficiente e decisamente soddisfacente. Inoltre, è la prima volta che su questo modello arriva il display Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion, per immagini super fluide e dai colori incredibilmente vivaci. Infine, sfrutta la nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili.

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Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3″ con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero

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Il secondo prodotto Apple in super offerta su Amazon è l’ottimo MacBook Air M5 13″ tuo a soli 1099 euro, invece di 1249 euro. Puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero da soli 219,80 euro. Questo portatile può fare veramente di tutto. Con i suoi 16 GB di RAM e 512GB di SSD è una bestia. Inoltre, il Chip M5 rende tutto ancora più veloce e fluido, per produttività e intrattenimento eccezionali.

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Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Celeste

Apple MacBook Air 13” con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Celeste

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Non perdere queste due occasioni su Amazon! La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Amazon Prime.

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Pubblicato il 2 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
2 giu 2026
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