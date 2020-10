Oggi Amazon propone due Mini PC a 110 euro

C’è tutto quel che serve per gestire l’editing dei documenti, la navigazione online, la posta elettronica e se lo si desidera la riproduzione dei contenuti multimediali: oggi segnaliamo due Mini PC in offerta su Amazon, acquistabili con la stessa identica spesa, ma con caratteristiche diverse così che ognuno possa scegliere quello più adatto a sé.

I mini PC di ACEPC e Minis Forum sono in offerta

Partiamo dal modello ACEPC T11 con processore quad core Intel Arom Z8350, 4 GB di RAM DDR3, memoria eMMC da 64 GB per lo storage, ingresso per schede microSD fino a 128 GB, uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet, modulo WiFi dual band, Bluetooth 4.2, jack audio da 3,5 mm, due porte USB 2.0 e altrettante USB 3.0. Il sistema operativo Windows 10 è preinstallato. Tutto questo al prezzo di 110,41 euro con il 15% di sconto rispetto al listino, ma solo per oggi e finché rimangono unità disponibili.

Il Minis Forum N33 integra specifiche tecniche del tutto simili tranne che per il processore che è un Intel Celeron N3350. Il tutto racchiuso all’interno di un case senza ventole e acquistabile al prezzo di 110,41 euro, anche in questo caso con uno sconto del 15%.

Per l’elenco sempre aggiornato delle offerte proposte da Amazon in questa categoria di prodotti far riferimento alle pagine dello store ufficiale.