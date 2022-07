Due soluzioni di backup a partire da 10€: promo estiva

Il metodo migliore per proteggere le proprie fotografie e video salvate sul pc è quella di effettuare un backup. Errori, malfunzionamenti e altri problemi sono sempre dietro l’angolo e c’è il rischio concreto di perdere per sempre preziosi ricordi se non ci preoccupiamo di prevenire. Eppure, nonostante sia un’operazione importante, spesso ce ne dimentichiamo e passa in secondo piano rispetto alle priorità di tutti i giorni: perciò esistono dei programmi in grado di farlo per noi. Parliamo di Genie Timeline Home 10 e Genie Backup Manager 9.0 Home Edition, software sviluppati da Genie 9 in offerta a partire da 10,48 euro.

Differenze tra i due software

Genie Timeline Home 10, come leggiamo nella pagina ufficiale, ha come obiettivo quello di semplificare la protezione continua di tutti i file, che si trovino sul tuo computer o un’unità di rete. Genie Timeline funziona automaticamente e offre una serie di funzionalità. Il backup è molto semplice da configurare (bastano solo tre passaggi) ed è anche possibile eliminare i file eliminati accidentalmente. Per avere un feedback sempre aggiornato sullo stato del tuo backup, puoi utilizzare l’applicazione oppure scegliere di ricevere le notifiche via e-mail.

Genie Backup Manager Home, al contrario, è l’ideale per gli utenti che desiderano un controllo completo dei propri backup che è disponibile in tre tipologie: ripristino di emergenza, locale e su dispositivo esterno. In caso di problemi, grazie a Genie Backup, puoi ripristinare tutti i tuoi dati in caso di emergenza (virus, crash o guasti), oppure ripristinarlo su un secondo pc senza che sia necessaria alcuna installazione. Il software utilizza infine un sistema di crittografia 256-bit AES per proteggere i dati.

Questi due software possono diventare un ottimo alleato per chi è alla ricerca di un modo semplice e veloce di effettuare il backup del proprio sistema, compresi file come fotografie, video e documenti. Grazie alla promozione estiva puoi risparmiare fino al 70% di sconto sull’acquisto lifetime (una volta acquistato sarà tuo per sempre): Genie Timeline Home 10 è disponibile a 10,48 euro, mentre Genie Backup Manager 9.0 Home Edition a 11,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.