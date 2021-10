Duracell, lo sconto dura di più (infatti è ancora qui)

Sembrava un'offerta lampo e invece è ancora qui: chi non è riuscito ad approfittare degli sconti Duracell disponibili su Amazon ha ora a disposizione una nuova opportunità facendo incetta di batterie che potranno tornare utili alla prima occasione. Il prezzo è decisamente il migliore registrato dalle note batterie da molti mesi a questa parte, tagliando il prezzo del 30% rispetto ai livelli antecedenti e potendo avere in una volta sola ben 12 batterie.

Duracell, lo sconto dura di più

A disposizione ci sono sia le batterie alcaline “stilo” che le “mini stilo”, in base al tipo di cui si possa avere maggior necessità:

12 batterie Duracell di tipo AA: 8,89 euro

12 batterie Duracell di tipo AAA: 8,89 euro

Spedizione gratuita e immediata, per fornire immediatamente di “100% di extra durata” i tuoi dispositivi: mouse, controller, tastiere, giocattoli e quant'altro. L'offerta dura ormai da alcuni giorni e difficilmente perdurerà a lungo ancora: è ben più probabile che a breve le Duracell scompaiano dalla vetrina Amazon e tornino al prezzo abituale. A quel punto, una volta arrivata la necessità di cambiare batterie in casa, di quest'offerta non sarà rimasto che il rammarico di non averne approfittato, o la soddisfazione per averla messa subito nel carrello.