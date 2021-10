DVB-T2 e TV box in un unico decoder: aggiorna la TV con Leelbox Digital TV

Il passaggio al nuovo standard DVB-T2 è ormai inevitabile e sempre più vicino. Tuttavia non è indispensabile sostituire la TV, ma è possibile optare per un decoder come il Leelbox Digital TV che offre una soluzione economica, ma dalle funzionalità davvero interessanti.

Decoder Leelbox Digital TV: caratteristiche tecniche

Il decoder è decisamente compatto, ideale per chi desidera un dispositivo che non occupi troppo spazio. Come premesso supporta lo standard di nuova generazione DVB-T2 con decodifica HEVC10, indispensabile per continuare la visione in seguito allo switch off. Non manca la predisposizione anche per i servizi Pay TV. Rispetto ai decoder tradizionali, il Leelbox offre in aggiunta alcune funzioni smart tipiche dei TV Box. È presente, infatti, una porta RJ45 per il cavo ethernet, così da connettere l’apparecchio alla rete di casa. In questo modo sarà possibile accedere ad applicazioni come YouTube e riprodurre i contenuti multimediali presenti sul web. Un valore aggiunto da tenere in considerazione, che fornisce diverse funzionalità anche ai televisori più datati.

Nella parte frontale è presente una porta USB che consente diversi utilizzi. Con un dongle Wi-Fi, ad esempio, è possibile connettere il decoder alla rete senza alcun tipo di cavo. Tuttavia, molto più interessante è la possibilità di registrare i programmi su una periferica di archiviazione esterna. Collegando una pendrive o un hard disk, potrai salvare i tuoi programmi, serie TV o film direttamente dal decoder e riguardarli quando vuoi. Non manca un lettore multimediale integrato, infatti, che consente di riprodurre i file direttamente dalle periferiche esterne. A questo si aggiunge la funzione “schedule” che consente di pianificare la registrazione dei programmi così da avviarla automaticamente alla messa in onda. In conclusione, un dispositivo estremamente versatile e completo, che garantisce un aggiornamento considerevole per qualsiasi TV, ad un prezzo a dir poco conveniente.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Leelbox Digital TV è acquistabile su Amazon a soli 29,74 euro. Difficile trovare di meglio ad un prezzo così basso.