Dyson Cyclone V10: RISPARMIA 215€ su eBay

La nuova promozione eBay ti permette di risparmiare 215 euro sull’acquisto dell’incredibile Dyson Cyclone V10. Venduto direttamente da Dyson, include anche la consegna gratuita e la garanzia cliente eBay. Inoltre, puoi sempre decidere di pagarlo in 3 rate a Tasso Zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. Non aspettare altro tempo, sta andando a ruba. Mettilo in carrello a soli 384 euro, invece di 599 euro, grazie al coupon PSPRFEB24. Lo devi semplicemente inserire nella sezione codici sconto prima del check out.

Dyson Cyclone V10: potenza e autonomia oltre ogni limite

Con l’Aspirapolvere Dyson Cyclone V10 hai tutta la potenza necessaria per aspirare qualsiasi tipo di sporco, anche quello invisibile, su tutte le superfici e per molto più tempo. Infatti, puoi selezionare fino a tre modalità di potenza in base alla superficie che devi pulire. Inoltre, la nuova batteria assicura fino a 60 minuti di autonomia senza perdere potenza. La spazzola innovativa districa autonomamente peli e capelli. Inoltre, il pratico serbatoio si svuota in un attimo con un solo gesto per evitare di sporcare.

Acquistalo adesso a soli 384 euro, invece di 599 euro, grazie al coupon PSPRFEB24. Lo inserisci nella sezione codici sconto prima del check out. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 128 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

