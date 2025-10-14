Dyson Hot+Cool AM09 a soli 349€: un solo dispositivo per riscaldare e rinfrescare tutto l’anno

Con il termoventilatore Dyson Hot+Cool AM09 riscaldi e rinfreschi con un solo dispositivo tutto l’anno. Oggi questo gioiellino dal design incredibile e dalle funzionalità avanzate è in offerta a un prezzo super interessante su eBay. Acquistalo adesso a soli 349 euro, invece di 429 euro. Si tratta di un’ottima occasione per affrontare l’inverno.

Questo termoventilatore assicura un’ottima resa con un basso consumo energetico. Grazie alla duplice possibilità caldo e freddo è perfetto per l’inverno e ottimo per l’estate. Non lo dovrai mai riporre nella cantina o nel solaio. Sarà sempre in funzione per migliorare la qualità della tua vita. Ed essendo molto potente, in un attimo raggiunge la temperatura desiderata.

Con eBay hai la possibilità di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero. Scegliendo PayPal o Klarna puoi sfruttare questo mini finanziamento per approfittare subito dell’ottima promozione pagando un po’ alla volta. Inoltre, stai acquistando nello Store Dyson Ufficiale di eBay. Per questo hai spedizione e reso gratuiti.

Termoventilatore Dyson Hot+Cool AM09: la qualità al miglior prezzo di sempre

Il termoventilatore Dyson Hot+Cool AM09 è altissima qualità. Oggi è tuo al miglior prezzo di sempre su eBay. Aggiungilo ora al carrello con soli 349 euro! Dotato di tecnologia Jet Focus, questo termoventilatore amplifica il flusso d’aria. Così riscalda o rinfresca molto rapidamente grazie alla sua struttura 2 in 1.

Il flusso d’aria raggiunge ogni angolo della stanza evitando zone estremamente calde e altre zone particolarmente fredde o viceversa. Questo grazie alla tecnologia Air Multiplier che genera un flusso d’aria uniforme. Così non solo hai un clima piacevole nella stanza, ma risparmi anche energia e quindi meno soldi dalla bolletta.

Potrai scegliere due modalità: Focused per il riscaldamento personale o Diffuse per il riscaldamento dell’intera stanza. Inoltre, grazie al timer per il sonno lo programmi per spegnersi dopo intervalli predefiniti da 15 minuti a 9 ore. Acquistalo adesso a soli 349 euro, invece di 429 euro.