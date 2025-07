Dyson Hot+Cool: il termoventilatore caldo-freddo in offerta speciale

Il Termoventilatore Dyson Hot+Cool è una delle soluzioni più intelligenti per ottenere fresco d’estate e caldo d’inverno in un attimo all’interno della tua casa. Questo ultimo ritrovato di design e tecnologia è la scelta perfetta per evitare opere murarie invasive. Oggi lo trovi in offerta speciale solo su eBay. Acquistalo adesso a soli 346 euro, invece di 429 euro.

Questa promozione ti permette di risparmiare parecchio senza rinunciare a tutti i vantaggi dell’acquisto direttamente dal produttore. Infatti, stai acquistando dallo Store Ufficiale Dyson su eBay. Inoltre, hai anche inclusi il Servizio Cliente eBay e il Servizio eBay Premium.

Addirittura, potrai decidere di pagare il Dyson Hot+Cool in 3 comode rate a tasso zero. Ti basterà selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento per ottenere questo incredibile vantaggio. Così approfitti subito della promozione e ottieni 3 pagamenti a 115,33 euro senza interessi.

Termoventilatore Dyson Hot+Cool: tecnologia e design al tuo servizio

Con il Termoventilatore Dyson Hot+Cool hai tecnologia e design al tuo servizio, ogni giorno per tutte le stagioni. Grazie a questo gioiellino hai un flusso d’aria potente in grado di rinfrescare d’estate e riscaldare d’inverno. E lo fa rapidamente, grazie al suo motore di ultima generazione. Acquistalo ora a soli 346 euro su eBay.

La tecnologia Air Multiplier è senza pale e senza aria compressa. Amplifica l’aria circostante emettendo un flusso d’aria continuo, regolare e sano. Potrai scegliere tra due modalità. La modalità Focused si concentra sul riscaldare la persona presente nella stanza. La modalità Diffuse serve per riscaldare l’intera stanza. D’estate, l’una raffredda direttamente mentre l’altra offre una leggera brezza.

Dotato di timer, potrai programmarlo per spegnersi a intervalli predefiniti, da 15 minuti a 9 ore. Inoltre, grazie al telecomando curvo e magnetico, fai tutto comodamente dalla distanza e lo riponi ordinatamente sulla macchina. Cosa stai aspettando? Acquista il tuo Dyson Hot+Cool a soli 346 euro, invece di 429 euro.