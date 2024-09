Dyson Pure Cool è ventilatore e purificatore, 2in1 con sconto da 130€

Dyson Pure Cool è un dispositivo con due funzioni che in casa tua fa la differenza. Una vera chicca di design per poterlo usare anche a vista senza trovarlo un pugno nell’occhio o esteticamente brutto. Con questo prodotto 2 in 1, il brand ha fatto del suo meglio così da offrirti sia un ventilatore che un purificatore da usare 12 mesi all’anno senza freno.

Sullo store ufficiale di Dyson di eBay, l’offerta del secolo. Con uno sconto del 25% e il codice SETTEMBRE24 risparmi con un click e completi il tuo acquisto ad appena 269€ per un risparmio complessivo di 130 euro. Approfittane subito.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Dyson Pure Cool: il prodotto dalla doppia funzione in offerta eBay

Con la sua doppia funzione il Dyson Pure Cool è un dispositivo versatile. Puoi usarlo 12 mesi all’anno senza fare a meno della sua tecnologia avanzata. Ha dimensioni compatte per essere posizionato un po’ ovunque e con il suo sistema a oscillazione fino a 70°, riesce a coprire una vasta aria.

Adatto se hai problemi di allergia o, molto più semplicemente, vivi in una zona tanto trafficata, il Pure Cool rimuove il 99,95% degli agenti inquinanti restituendo un aria che è purificata e sana. In modo particolare elimina polvere, allergeni, brutti odori, gas e particelle fino a 0,1 micron con il suo filtro HEPA avanzato. Il sistema a 360° avvolto da uno strato di grafite impregnata di TRIS è il punto di svolta rispetto a tanti altri modelli sul mercato.

In confezione ti viene fornito un telecomando semplice e comodo per gestirlo a distanza. Per quanto riguarda il cambio del filtro, invece, hai un’autonomia di 12 mesi con quello che ti viene fornito svelandosi comodo e pratico.

Dyson Pure Cool è un dispositivo 2 in 1 che in casa ti fa prendere una boccata d’aria fresca ogni volta che ne hai bisogno. Collegati su eBay dove con il codice SETTEMBRE24 hai una doppia promozione di cui approfittare, completa l’acquisto a 269 euro.

Le spedizioni sono rapide e gratuite.