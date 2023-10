Dyson V11 con motori 18 CICLONI per pulizia avanzata: 150€ di sconto

Acquistare un aspirapolvere senza fili ha il suo perché. Nel sogno chiuso nel cassetto scommetto che c’è un prodotto come Dyson V11 ma il prezzo ti ha sempre fermato. Capiti al momento giusto e nel posto giusto visto che sullo store ufficiale del marchio di eBay hai la tua occasione.

Porta a casa il nuovo gioiello della casa più ambita a soli 449€ grazie allo sconto in corso. Apri eBay e non aspettare un secondo in più, risparmi 150€ sul prezzo di listino ed hai tutti i vantaggi, inclusi i 2 anni di garanzia.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Dyson V11: l’aspirapolvere senza fili che hai sempre sognato

Dyson V11 non è un classico aspirapolvere. La copertina non fa il libro ma lasciati dire che il design di questo prodotto è stato strutturato nei minimi particolari e oltre a essere bello è funzionale. Realizzato con materiali di prima qualità è robusto, non si rovina e soprattutto ti regala leggerezza. In questo modo non solo hai il vantaggio di non avere fili ma hai anche la possibilità di pulire gli ambienti senza affaticarti.

Il V11 è un modello altamente avanzato con motore da 18 cicloni che aspira qualunque genere di sporcizia. Anche il filtro integrato è stato migliorato per un grado di purificazione che raggiunge il 99,99% rendendo l’aria rimessa in circolo super pulita e sana.

La spazzola ruota fino a 60 volte al minuto per una pulizia senza precedenti. Hai tre modalità a portata di tocco sul display LED e 60 minuti di autonomia in totale.

Se con questo non sei soddisfatto sappi che ricevi in confezione il kit per il montaggio a parete e tutto ciò che ti serve.

Acquista immediatamente il tuo Dyson V11 senza aspettare un secondo in più. Collegati su eBay con un click e acquista il tuo gioiellino a 449€ ossia con 150€ di sconto.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.