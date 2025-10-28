Il Dyson V12 Detect Slim è tuo a un prezzo shock su eBay

Su eBay l’intramontabile aspirapolvere senza filo Dyson V12 Detect Slim è in offerta a un prezzo shock. Tutti lo stanno acquistando con questo risparmio incredibile. Acquistalo adesso a soli 454 euro, invece di 649 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile che trovi solo ed esclusivamente su eBay.

Per ottenere questo prezzaccio devi inserire il Coupon PSPROTT25 nell’apposita casella dedicata ai Codici Sconto. La trovi direttamente alla pagina dei metodi di pagamento. Qui puoi anche scegliere di pagare in tre rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Un ottimo vantaggio per assicurarti risparmio e flessibilità.

Consegna e reso sono gratuiti perché stai acquistando direttamente nello Store Dyson Ufficiale di eBay. Quindi massima tranquillità e trasparenza. Questo aspirapolvere senza filo è decisamente un portento. Trasforma i momenti di pulizia della tua casa in attimi piacevoli. Con questo gioiellino sarà tutto più semplice, pratico e veloce.

Ogni accessorio è dotato di un laser che rivela le particelle microscopiche di polvere. Così è ancora più facile e intuitivo pulire, sapendo dove l’aspirapolvere è già passato ed evitare un doppio lavoro. Inoltre, è tra i più leggeri di sempre con un peso di soli 2,2 chilogrammi. Così puoi aspirare in basso e in alto senza alcuna fatica.

Dyson V12 Detect Slim: inseparabile

Dyson V12 Detect Slim è anche l’aspirapolvere più potente grazie alla sua aspirazione potente a 150AW. Inoltre, è tra i più versatili offrendo una pulizia 3 in 1 davvero comoda. Potrai pulire tutta la casa con un solo dispositivo dai pavimenti fino ai punti più difficili da raggiungere. Niente male vero? Sarà un vero spettacolo.

Questo gioiellino arriva completo di tutto, un kit per la pulizia e tutti gli accessori per lo stoccaggio e la ricarica. Dai un’occhiata al contenuto della confezione:

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Spazzola Laser Slim Fluffy

Spazzola Direct Drive

Accessorio multifunzione

Bocchetta a lancia

Stazione di ricarica a muro

Caricatore

Non perdere altro tempo! Sfrutta PSPROTT25 per averlo a soli 454 euro, invece di 649 euro.