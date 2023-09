Dyson V15s Detect Submarine: aspira la polvere e lava i pavimenti

Dyson ha svelato al pubblico il suo primo aspirapolvere senza filo wet-and-dry tutto-in-uno, Dyson V15s Detect Submarine, che offre una soluzione di pulizia versatile e multifunzione per rimuovere polvere e macchie asciutte o liquide.

Il dispositivo combina una potente aspirazione, l’illuminazione della polvere e la tecnologia anti-groviglio di Dyson assieme alla nuova spazzola lavapavimenti: massima efficienza per superfici sempre splendenti.

Dyson V15s Detect Submarine: caratteristiche e prezzo

La spazzola lavapavimenti Dyson Submarine è stata appositamente progettata per pulire pavimenti “difficili” in modo semplice. Utilizza una tecnologia avanzata di idratazione, assorbimento ed estrazione per rimuovere macchie liquide, macchie ostinate e detriti secchi come briciole di cibo. Questo apparecchio vanta un sistema di idratazione ad otto punti, con una camera pressurizzata che distribuisce uniformemente l’acqua sul rullo, evitando eccessi di umidità: otto getti lungo il rullo che rilasciano 18 ml di acqua al minuto per garantire una pulizia uniforme.

Il rullo in microfibra motorizzato è in grado di rimuovere le macchie e i detriti mentre una piastra resistente estrae l’acqua sporca e la deposita in un serbatoio separato per le acque reflue. Il serbatoio dell’acqua pulita ha una capacità di 300 ml, sufficiente per pulire un’area di 110 m2 (come un appartamento medio).

Il serbatoio dell’acqua sporca è leggermente più grande, con una capacità di 360 ml, per evitare che lo sporco venga nuovamente distribuito sul pavimento. Inoltre, la spazzola lavapavimenti Dyson Submarine è progettata per essere manovrabile sotto i mobili e per pulire anche negli angoli più difficili da raggiungere.

La tecnologia Dyson per l’illuminazione della polvere, introdotta nel 2021, utilizza una fonte di luce per rivelare la polvere invisibile sui pavimenti. Il rilevamento acustico della polvere permette una pulizia ancora più profonda, grazie allo schermo LCD che mostra le dimensioni ed il numero delle particelle di polvere in tempo reale. Il motore Dyson Hyperdymium consente di ottenere una potente aspirazione, mentre il sistema di filtrazione HEPA cattura il 99,99% delle particelle di polvere. Il V15s Detect Submarine è poi dotato di diverse spazzole, tra cui la spazzola Digital Motorbar e la mini turbo spazzola anti-groviglio.

L’aspirapolvere senza filo con spazzola lavapavimenti

Dyson V15s Detect Submarine è già disponibile presso i negozi online Dyson e nei Demo Store al prezzo di €949.

